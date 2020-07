Blankenfelde-Mahlow

Blankenfelde-Mahlow trauert um Noël Martin. Bürgermeister Michael Schwuchow ( SPD), der am Dienstagabend durch den Anruf der MAZ vom Tode des Briten erfuhr, war „geschockt von der Nachricht“. Gleich am Mittwoch legte die Gemeinde einen Kranz mit der Inschrift „Zum ehrenden Gedenken“ am Mahnmal für Noël Martin nieder. Dieses Mahnmal, vom Kunstschmied Werner Mohrmann-Dressel geschaffen, liegt am Glasower Damm in Mahlow an der Stelle, an der Martin 1996 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nachdem rassistische Jugendliche einen Stein in eines der Fahrzeugfenster geworfen hatten.

Auch der Kunstschmied war fassungslos, als er am Dienstagabend erfuhr, dass Martin am Morgen in einem Krankenhaus in Birmingham gestorben war. „Da hat er noch 24 Jahre durchgehalten, nach dem ihm das Rückgrat gebrochen wurde, unglaublich. Aber sein inneres Rückgrat, das hat er sich nicht brechen lassen. Er war ein toller Typ.“

Anzeige

Unerschütterlichen Willen und klare Haltung

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) würdigte die Aktivitäten des Verstorbenen: „ Noël Martin hat nach dieser schrecklichen Tat die Kraft gefunden, vor allem Jugendliche vor Rassismus und Rechtsextremismus zu warnen und für Toleranz und Verständigung einzutreten.“ Martin engagierte sich gemeinsam mit dem Verein „Bürger für Bürger“ in Mahlow für einen regelmäßigen Jugendaustausch zwischen Birmingham und Blankenfelde-Mahlow engagierte. Durch seinen unerschütterlichen Willen und seine klare Haltung, sich für ein gewaltfreies Miteinander einzusetzen, sei Martin für Viele zu einem Vorbild geworden.

Weitere MAZ+ Artikel

Wir können nichts ungeschehen machen

„Wir können nicht ungeschehen machen, was Noël Martin in unserem Bundesland passiert ist. Aber sein Schicksal ist uns Verpflichtung, diesen Kampf in seinem Sinne fortzusetzen“, sagte der Ministerpräsident. „Der Tod von Noël Martin berührt mich sehr. Ich habe stets bewundert, wie er mit seinem Schicksal umgegangen ist. Er hat auch nach der schrecklichen Tat immer wieder die Kraft gefunden, um besonders bei Jugendlichen Vorurteile abzubauen und organisierte über seine Stiftung Schülerreisen nach Birmingham und Mahlow“, sagte Kornelia Wehlan (Linke), Landrätin von Teltow-Fläming.

Noel Martin bei seinem Besuch 2001 in Mahlow. Quelle: Ingo Henseke

„Der Anschlag hat Noël Martin alles genommen. Umso beeindruckender ist es, mit welcher Kraft und Willensstärke er sich gegen Rassismus und Intoleranz eingesetzt hat. Sein Mut, seine Kraft und seine Toleranz müssen Mahnung und Ansporn sein, sich für die Förderung einer starken Demokratie, interkultureller Integration und Bürgerteilhabe einzusetzen“, fügte Christiane Witt, Integrationsbeauftragte und Koordinatorin des Netzwerks für Demokratie Teltow-Fläming, hinzu.

Noël Martin kehrte im Sommer 2001 sogar nach Mahlow zurück, das er am Ende seines Krankenhausaufenthaltes verlassen hatte, um eine Demonstration gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit anzuführen. Seit damals gibt es die regelmäßigen Begegnungen zwischen Jugendlichen aus der Region und Birmingham. Seit 2008 findet der Jugendaustausch unter treuhänderischer Verwaltung der Stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“ statt.

Eng mit der Gemeinde verbunden

„ Noël Martins Leben ist eng mit der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow verbunden“, sagte Bürgermeister Schwuchow. Mit ihm sei ein starker Mann gestorben, ein bewundernswerter Kämpfer, der trotz zahlreicher Schicksalsschläge seinen eigenen Weg ging. Viel habe sich seit dem Tag der rassistischen Attacke, dem 16. Juni 1996 verändert. Erst vor wenigen Wochen versammelten sich zahlreiche Einwohner der Gemeinde vor dem Mahnmal am Glasower Damm zu einem gemeinsamen Videotelefonat mit Noël Martin. Dabei berichtete er gewohnt fröhlich aus seinem Leben und freute sich über die Anteilnahme aus der Gemeinde.

Freunde tieftraurig

Freunde Noël Martins wie Michael Fergusson, der stets Verbindung zu ihm hielt, und Vera Hellberg vom Verein Bürger für Bürger hatten die Nachricht vom Tod des Briten bereits am Morgen per WhatsApp erhalten. Eigentlich sollten am Dienstagmorgen weitere Untersuchungen stattfinden. Als sich niemand meldete, wandte sich Fergusson an die Pflegerin von Martin, die ihm nur noch seinen Tod mitteilen konnte.

Ein starkes Vorbild

Wie Bürgermeister Schwuchow seitens der Gemeinde schreibt, wird „seine unvergleichliche Offenheit und seine entwaffnende Freundlichkeit“ Noël Martin unvergessen machen. „Er führte ein ganz besonderes Leben, das auch nach seinem Tod auf ewig mit der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow verbunden sein wird.“ Noël Martin sei ein Vorbild gewesen, ein starker Mensch, der von seiner Kraft an andere weitergab.

Von Udo Böhlefeld