Blankenfelde-Mahlow veranstaltet Kino für Demenzkranke

Blankenfelde-Mahlow

Das herkömmliche Fernsehprogramm mit Reportagen, Spielfilmen, Serien und Nachrichten ist bereits für ältere Menschen oft zu schnell und hektisch. Für Demenzkranke ist diese Form des Fernsehens nahezu unmöglich. Denn dem schnellen Wechsel von Schlagzeilen, Einblendungen, Werbung und Filmbildern können sie nicht folgen. Und auch Wirklichkeit und Fiktion sind für Menschen mit Demenz oft nicht eindeutig zu unterscheiden – wodurch sie Fernsehen oftmals als Bedrohung empfinden.

Um Menschen mit Demenz dennoch einen unterhaltsamen Film-Nachmittag zu ermöglichen, startet am Mittwoch, dem 20. Oktober, in Blankenfelde-Mahlow die Reihe Kino-Zeit. Gezeigt werden Filme mit überschaubaren Filmhandlungen, die bei den Zuschauenden Erinnerungen zum Beispiel an Urlaub, Kindheit, Wanderungen wecken sollen. Die gezeigten Bilder sollen die tieferen Gefühlsebenen ansprechen und Gesprächsstoff, Austausch und Wahrnehmung zwischen den Erkrankten und ihrer Außenwelt bewirken.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Organisiert wird die Veranstaltung unter anderem vom Verein Kino-Kultur, der Evangelischen Kirchengemeinde und der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow. Das Kino für Demenzkranke findet am 20. Oktober, 17. November und 15. Dezember jeweils um 14.30 Uhr im Gemeindezentrum an der Blankenfelder Dorfstraße 49 in 15827 Blankenfelde statt. Eingeladen sind von Demenz betroffene Menschen, etwa Erkrankte, betreuende Angehörige oder Freunde. Es gelten die gängigen Corona-Regeln, wer kommt, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Es besteht die Möglichkeit, sich vor Ort vor Beginn der Veranstaltung testen zu lassen.

Von Lisa Neugebauer