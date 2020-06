Blankenfelde

Ein 25-jähriger Mann wurde in der Nacht zu Freitag gegen 00.38 Uhr auf dem Gehweg der Moselstraße in Blankenfelde bedroht, nachdem er Zeuge eines Vorfalls wurde. Er fuhr zunächst in einem Bus mit, der als Ersatzverkehr der S-Bahnlinie S 2 von Berlin in Richtung Blankenfelde fuhr. In dem Bus befanden sich neben ihm noch ein weiterer Mann sowie ein etwa 14-jähriger Jugendlicher. Der 25-Jährige beobachtete, wie der 14-Jährige von dem mitfahrenden Mann bedrängt wurde. Der Unbekannte wollte wohl unbedingt ein Foto mit dem Jugendlichen machen, was dieser aber nicht wollte und sich augenscheinlich sehr unwohl und bedrängt fühlte.

Der 25-Jährige zeigte Zivilcourage, schritt ein und bat den Mann, den Jungen in Ruhe zu lassen, woraus sich ein Wortgefecht ergab, das außerhalb des Busses am Bahnübergang in Blankenfelde vor den Fahrradständern fortgeführt wurde. Nachdem sich der Jugendliche mit einem am Bahnhof abgestellten Fahrrad entfernte, bedrohte der Täter den Zeugen und holte einen pistolenähnlichen Gegenstand aus seiner Jackentasche, den er auf den 25-Jährigen richtete. Dieser verhielt sich deeskalierend und informierte die Polizei. Der Täter floh schließlich in Richtung Mozartstraße. Trotz einer sofort und umfangreich geführten Suche, bei der auch die der Bundespolizei mithalf, konnte der Täter nicht gefunden werden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisen.

Der Täter wurde von dem 25-jährigen Mann beschrieben als etwas über 30 Jahre alt, mindestens 1,90 Meter groß mit dünnem Körperbau. Er soll kurze, dunkelblonde Haare und einen Bart getragen haben. Zu diesem Zeitpunkt hatte er außerdem ein rotes T-Shirt, schwarze Shorts und Sportschuhe an. Zudem trug er eine braune kleine Brusttasche.

Der bedrängte Jugendliche wird circa 14 Jahre alt geschätzt mit blonden, mittellangen Haaren, schwarzen Shorts und schwarzem T-Shirt. Außerdem hatte er einen Rucksack dabei und floh mit einem schwarzem Fahrrad.

Wer den Fall beobachten konnte oder Hinweise geben kann, sollte sich bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter der Telefonnummer 03371/ 60 00 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. Alternativ kann man auch das digitale Hinweisformular im Internet im Bürgerportal unter polbb.eu/hinweis benutzen.

