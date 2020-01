Blankenfelde-Mahlow

Ein Motorradfahrer (59) war am Mittwochmorgen in der Mahlower Straße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zur Straße Am Feld näherte sich ein Pkw aus der Nebenstraße. Das irritierte den Kradfahrer und er stürzte. Der 59-Jährige wurde dabei leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden blieb gering.

Von MAZonline