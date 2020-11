Blankenfelde-Mahlow

Es schien ein ganz normaler Sonnabend zu werden. Autohändler Serif G. verlässt am früh seine Berliner Wohnung. Seiner Frau erzählt er, dass er an jenem Tag zwei Hähnchen-Grill-Wagen verkaufen wolle. Um 14.30 Uhr haben beide das letzte Mal über Whatsapp Kontakt. Als sie ihn um 16 Uhr anruft, ist das Handy aus – ungewöhnlich für den Mann, der in Fürstenwalde sein Unternehmen hat. Vielleicht ist der Akku leer, denkt sie sich. Aber als sie ihn auch später nicht erreichen kann, Verwandte und Freunde nichts über seinen Verbleib wissen und er auch nicht zurückkommt, macht sie sich große Sorgen. Am nächsten Vormittag, am Sonntag, fährt sie mit ihrer Tochter zum Haus von Bernd S. in Blankenfelde.

S. war derjenige, der die beiden Wagen erwerben wollte. Er ist wegen Totschlags an G. angeklagt. S. hat es als Unfall dargestellt – aus der Waffe, die Serif G. von ihm kaufen wollte, habe sich ein Schuss gelöst, als S. nach hinten taumelte. Er sei davon ausgegangen, dass keine Munition in der Waffe war. Passiert sein soll alles bereits am Sonnabend.

Anzeige

Die Aussagen der Angehörigen

Knapp zehn Monate später nun mussten drei Familienmitglieder von G. als Zeugen vor Gericht aussagen, woran sie sich erinnerten. Sie zeichneten auch das Bild einer verzweifelten Suche. S., so beschreiben es Bruder, Ehefrau und Tochter von G. recht ähnlich, wirkte ruhig, „gechillt“, als sie ihn am Sonntag im Januar zur Rede stellten. Aber er wich auch Fragen aus, gab unsinnige Antworten, die nicht zum Thema passten. Die Tochter nahm das Gespräch heimlich mit dem Handy auf. Letztlich fuhren sie unverrichteter Dinge wieder weg.

Aber später an jenem Sonntag steuerte auch G.s Bruder das Haus von S. an und forderte Aufklärung. „Wo ist mein Bruder?“, fragte er, denn S. habe ihn als Letzter gesehen. Aber S. behauptete, Serif G. zurück nach Berlin gebracht zu haben, zeigte eine Route auf Google Maps. Vorher will S. sich mit G. über den Kaufpreis für die beiden Autos geeinigt haben – statt mehr als 40.000 Euro habe S. nur rund 30.000 Euro bezahlt und G. 15.000 in bar gegeben. Der Rest sei mit Schulden verrechnet worden. Man habe sich geeinigt.

Auch die Polizei fand nichts

Auch das kam dem Bruder verdächtig vor – Serif G. habe immer Geld gehabt und keine Schulden. Damals versuchte er, eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Erst schickte man ihn nach Berlin, weil G. dort wohnte. Dort wollte man seine Anzeige aber nicht entgegennehmen, ehe 48 Stunden vergangen sind. Gleiches sei ihm beim Polizeipräsidium in Tempelhof widerfahren. Dann fuhr der Bruder, begleitet von vier weiteren Autos, erneut zu Bernd S.s Anwesen. Freunde versuchten S. zu überreden: Wenn es um Geld gehe, das sei kein Problem. Aber S. beteuerte weiterhin, nichts mit G.s Verschwinden zu tun zu haben. Auch die Polizei, die eintraf und letztlich das Areal durchsuchte, fand nichts. Erst am Montag danach stellte sich Bernd S.

Wie Bernd S. das tödliche Geschehen auf seinem Hof verarbeitete, warf vor Gericht Fragen auf. So traf er noch an jenem Abend einen Mann, um über einen Grundstücksverkauf zu reden. Einig wurden sie nicht – vor Gericht sagte der Mann aus, dass S. „aufgeschlossen“, also ganz normal gewirkt habe und viel über die Gastronomie, ihrer beider Geschäft, geplaudert hätten.

Unklare Geschäftsbeziehungen

Unklar blieb, wie eng die Kontakte von Bernd S. zu Serif G. und einzelnen Familienmitgliedern waren – über den Umfang der Geschäfte zeigten sich G.s Ehefrau, seine Tochter und sein Bruder unterschiedlich gut informiert. Ein Grundstück hatte S. vor Jahren an dessen noch in Bosnien-Herzegowina lebenden Cousin verkauft – G. dolmetschte. S. meldete auch Autos auf seinen Namen an, weil dieser Kfz-Steuerschulden beim Finanzamt hatte – die dann wiederum andere fuhren. Immer wieder soll er bei G. auch Autos ge- und nach einer gewissen Zeit an ihn wieder verkauft haben, öfter war die Rede von Barzahlung.

Dass Serif G. jene letztlich tödliche Waffe kaufen wollte, wie Bernd S. es behauptet, konnte sich seine Familie gegenüber den Richtern nicht vorstellen: Kein Interesse, nicht beim Militär gewesen, keine Probleme mit und keine Angst vor irgendjemandem. Auch eine kleine Waffe habe er nicht besessen. Bis zum 3. Dezember sind noch sechs Verhandlungstage angesetzt, um das Geschehen weiter aufzuklären. Weiter geht es am 9. November.

Von Ingmar Höfgen