Der Mietvertrag für das größte Asylheim in Teltow-Fläming läuft aus. Der Landkreis sucht nun einen neuen Betreiber für das Haus mit zahlreichen Übergangswohnungen für Flüchtlinge. Das berichtete Sozialdezernentin und Erste Beigeordnete Kirsten Gurske kürzlich im Kreisausschuss. „Die Betreibung wird ausgeschrieben, da der neue Eigentümer für diese Aufgabe nicht zur Verfügung steht“, erklärte Gurske.

Viel Kritik an Zuständen im Heim

Derzeit wird das Asylheim im Jühnsdorfer Weg in Blankenfelde von einem eigens zu diesem Zweck gegründeten Unternehmen betrieben. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Kritik. Erst im Januar hinterfragte Kreistagsmitglied Robert Trebus (CDU) die baulichen und hygienischen Zustände im Übergangswohnheim. Schon öfter hatten sich Bewohner des Heims an Gemeindevertreter gewandt, die aber wegen der fehlenden Zuständigkeit keine Handlungsmöglichkeiten haben.

Der neue Mietvertrag, den es mit einem passenden Betreiber zu schließen gilt, sieht aber bereits jetzt Besserungen vor. „Zukünftig werden Instandhaltung und Instandsetzungen durch den Landkreis gewährleistet“, erklärte Sozialdezernentin Gurske.

Bisher war der Betreiber für solche Reparaturen zuständig und hat heftige Kritik einstecken müssen: Bewohner haben Fotos aus dem Heim veröffentlicht. Sie zeigen Duschen ohne Vorhänge und Abtrennungen, so dass alle Duschbereiche offen sind. Die eigentlichen Duschen bestehen lediglich aus einer auf die Wand aufgeschraubten Armatur, ohne Schlauch und ohne Duschkopf. Auf anderen Bildern sind Toiletten mit defekten Klobrillen zu sehen. Bewohner berichten über Toiletten völlig ohne Klobrillen und Abdeckungen. Waschtische scheinen erneuert worden zu sein, dahinter hängt nur lose Tapete an der Wand. Auf einer Küchenarbeitsplatte stehen tragbare Kochplatten in einem Zustand, dass man auf ihnen ganz sicher eines nicht möchte: kochen.

Neuer Vertag mindestens bis 2023

Die neue Betreibung wird in den nächsten Wochen ausgeschrieben, soll am 1. Mai offiziell beginnen und mindestens zwei Jahre laufen.

Im Blankenfelder Übergangswohnheim ist derzeit Platz für insgesamt 300 Menschen. Es ist damit das größte Asylheim in Teltow-Fläming. Insgesamt leben im Landkreis derzeit mehr als 1.000 Geflüchtete und Asylsuchende. Für ihre Unterbringung gibt es von Blankenfelde im Norden bis Niedergörsdorf im Süden derzeit elf Übergangswohnheime.

Im Jahr 2020 hat der Landkreis insgesamt 182 Flüchtlinge aufgenommen und damit das ihm zugewiesene Soll erfüllt. Dennoch liegt Teltow-Fläming rechnerisch im Minus, berichtete die Sozialdezernentin. Aus den Vorjahren gibt es einen Aufnahme-Rückstand von circa 160 Personen. Denn allein 2015 wurden dem Kreis zehnmal so viele Flüchtlinge zugewiesen wie 2020. „Für das Jahr 2021 sind bislang keine Zuweisungsquoten bekanntgegeben worden“, sagte Gurske während der Sitzung des Kreisausschusses. Dass in diesem Jahr deutlich weniger Flüchtlinge aufgenommen werden müssen als 2020, hält sie für unwahrscheinlich.

