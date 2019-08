Blankenfelde

Aufgrund eines Fehlers beim Überholen ist am Mittwoch, um 6.40 Uhr im MOzartweg in Blankenfelde ein Pkw gegen einen Bus gestoßen, indem sich keine Personen befanden. Beide Fahrzeuge blieben mit einem Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro fahrbereit. Eine Unfallanzeige wurde aufgenommen.

