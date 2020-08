Zwei Männer hatten am Montag eine Auseinandersetzung an der Asylunterkunft in Blankenfelde. Im Laufe des Streits schlug der eine auf den anderen ein. Schließlich waren auch Messer im Spiel, verletzt wurde damit jedoch niemand. Auch die Ehefrau von einem der beiden Männer mischte sich sein. Die Polizei nahm zwei Personen in Gewahrsam.