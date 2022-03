Blankenfelde

Bei einer Verkehrskontrolle wollte ein Audi-Fahrer seine Identität verschleiern, weil er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weil er nicht zum ersten Mal ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, wurden zur Gefahrenabwehr die Fahrzeugschlüssel eingezogen. Dem Fahrer flattert eine Strafanzeige ins Haus.

Bundespolizei greift Rangsdorf-Randalierer in Berlin auf

Am Dienstagabend randalierte ein Mann am Bahnhof Rangsdorf. Er riss Poller aus ihrer Verankerung und warf sie durch die Gegend. Bevor die Polizei eintraf, setzte er sich in einen Zug. Die Bundespolizei stellte den 48-jährigen Wohnungslosen auf einem Bahnhof in Berlin. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet und die weitere Strafverfolgung eingeleitet.

Ludwigsfelde: Mopedfahrer fährt ohne Fleppen durch die Stadt

Die Polizei kontrollierte am Dienstagabend einen Simson-Fahrer. Er hatte keinen Führerschein. Zudem wurden Manipulationen am Fahrzeug festgestellt. Jetzt bekommt er eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Sein Kleinkraftrad wurde zur technischen Untersuchung und Beweissicherung sichergestellt.

Von MAZonline