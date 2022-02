Blankenfelde

Die Polizei ging am Donnerstagvormittag einem Hinweis auf einen gesuchten Straftäter nach: Der Mann hatte nach einem Gerichtsurteil seine Freiheitsstrafe nicht angetreten. Beamte nahmen ihn in einer Gartenlaube in Blankenfelde fest.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dort fanden sie zudem Betäubungsmittel. Die Drogen wurden sichergestellt. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er kam in eine Strafvollzugsanstalt. Die Frau wurde nach Abschluss der Polizei-Arbeit entlassen.

Von MAZonline