Blankenfelde

Unbekannte entwendeten zwischen dem 10. und dem 17. Oktober ein Quad mit dem amtlichen Kennzeichen TF-BP 4, das auf einem Parkplatz an der Ernst-Barlach-Straße in Blankenfelde abgestellt war. Der Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise via Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline