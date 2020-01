Blankenfelde

Unbekannte Täter hebelten am Donnerstagabend die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der August-Bebel-Straße auf. So gelangten sie ins Schlafzimmer, das sie wie die anderen Räume durchsuchten. Sie entwenden unter anderem Schmuck. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren im Gebäude. Beamte nahmen eine Anzeige zu dem Einbruch auf.

Von MAZonline