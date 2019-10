Blankenfelde

In Blankenfelde hat es am Freitagabend und Samstag eine Serie von Graffiti-Schmierereien gegeben. 21 Anzeigen nahm die Polizei bis Samstag, 16 Uhr, auf. Die Unbekannten beschmierten 16 Fahrzeuge; bei einem Auto wurde der Außenspiegel abgetreten. Zudem wurden das Parkhaus, ein Privathaus, eine Garage, zwei Bushaltestellen sowie mehrere Verkehrszeichen beschmiert. Zeugen bemerkten zur Tatzeit zwei Jugendliche, die sich an Fahrzeugen mit Sprühflaschen zu schaffen machten. Die alarmierte Polizei konnte sie aber nicht mehr finden. Zur Höhe des Gesamtschadens konnte die Polizei am Wochenende noch keine Angaben machen.

Von MAZonline