Blankenfelde

In den Nachtstunden am Donnerstag drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Drosselsteig in Blankenfelde ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und hinterliefen Chaos in den Räumlichkeiten. Was gestohlen wurde, konnte noch nicht ermittelt werden. Der entstandene Schaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und ermittelt nun zu dem Fall.

Von MAZonline