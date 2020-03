Blankenfelde

Ein Unbekannter griff am Donnerstag kurz vor Ladenschluss in die Kasse eines Discounters am Brandenburger Platz in Blankenfelde und erbeutete knapp 138 Euro. Die Polizei fahndete in der Umgebung nach dem Täter, hatte jedoch keinen Erfolg. Stattdessen sicherte die Polizei die Videoaufzeichnung von der Tat. Jetzt hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Von MAZonline