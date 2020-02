Blankenfelde

Diebe betraten am Montagabend am Klabundring in Blankenfelde ein Grundstück und verschafften sich Zugang zu einer Garage. Dort stahlen die unbekannten Täter ein hochwertiges E-Bike, jedoch nicht ohne ein schwarzes Mountainbike statt des E-Bikes zu hinterlassen. Dem Eigentümer des E-Bikes entstand ein Diebstahlschaden von circa 1000 Euro. Die Polizei stellte das Mountainbike sicher.

Von MAZonline