Blankenfelde

Ein Blitz schlug am Freitagnachmittag in ein Wohnhaus in der Blankenfelder Dorfstraße ein. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand der Dachstuhl der Doppelhaushälfte bereits in Flammen. Die Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen, es wurde niemand verletzt. Der Brand wurde schnell gelöscht, das Haus ist jedoch nicht mehr bewohnbar. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Mahlow, Dahlewitz, Jühnsdorf und Blankenfelde. Die Straße musste für die Zeit der Löscharbeiten komplett gesperrt werden.

Von MAZonline