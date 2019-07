Blankenfelde

Zu einem Unfall kam es am Dienstag gegen 8 Uhr in der Blankenfelder Dorfstraße in Blankenfelde. Ein Pkw-Fahrer war unaufmerksam und fuhr auf einen anderen Pkw auf. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge blieben mit einem Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro fahrbereit.

Von MAZonline