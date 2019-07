Blankenfelde

Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser in Blankenfelde sind am Wochenende entdeckt worden. Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr hebelten Unbekannte in der Rotdornstraße eine Tür auf, drangen in das Haus ein und stahlen Schmuck und Uhren mit einem Wert im fünfstelligen Bereich. Am Samstag gegen 19 Uhr stellte der Eigentümer eines Hauses in der Weißdornstraße bei seiner Rückkehr aus dem Urlaub, in dem er seit 14. Juli gewesen war, fest, dass auch dort Unbekannte eingebrochen waren. Sie stahlen ein Sparschwein mit Bargeld und Schmuck, der Gesamtschaden liegt bei 2000 Euro.

Von MAZonline