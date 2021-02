Blankenfelde

Am späten Mittwochabend waren sowohl Feuerwehr als auch Rettungskräfte und Polizei im Einsatz, da ein Carport in Blankenfelde in Flammen stand. Jedoch konnte vom Unterstand und den darunter stehenden Fahrzeugen nichts mehr gerettet werden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich der Carport mitsamt den zwei Pkw bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte nur noch die Ausbreitung des Brandes verhindern.

Der Eigentümer hatte noch versucht, den Brand eigenhändig mit Hilfe eines Feuerlöschers zu bekämpfen, doch auch seine Löschversuche musste er zu seiner eigenen Sicherheit erfolglos aufgeben. Das Feuer breitete sich zu schnell aus. Als die Polizisten mehrere Zeugen zu dem Brand befragte, stellte sich heraus, dass es kurz vor dem Ausbruch der Flammen laut geknallt hatte. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Abschließend ist der Fall noch nicht geklärt.Die Polizei ermittelt derzeit wegen Brandstiftung. Auch Kriminaltechniker waren bereits vor Ort, um Spuren zu sicher. Der Schaden wird derzeit auf mindestens 40 000 Euro geschätzt.

Von MAZonline