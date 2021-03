Brücke über Großbeerener Graben: Grundgerüst steht

Ludwigsfelde

Höhepunkt beim Brückenneubau über den Großbeerener Graben: Mit einem 38 Meter hohen Kran legten Bauarbeiter am Donnerstagvormittag das Grundgerüst der neuen Brücke in der Feldmark zwischen Genshagen und Jühnsdorf. Es war ein spektakulärer Anblick, wie der Kranfahrer die zwei tonnenschweren Fertigteile über den Graben hob und mit Hilfe seiner Kollegen auf beiden Seiten zentimetergenau ausrichtete.

Tonnenschwere Fertigteile: Das Grundgerüst für die Brücke über den Großbeerener Graben steht. Quelle: Lisa Neugebauer

Fertigteile wiegen 35 Tonnen

Auch wenn das Brückenfundament monströs wirkt, alles musste bei der Aktion passen: Jedes der vorgegossenen Betonteile wiege knapp 35 Tonnen, sagt Projektleiter Lars Gerstenberger. „Wenn die Teile auch nur einen halben Meter länger gewesen wären, wären sie für den Kran zu schwer gewesen.“ Dieser habe sich ohnehin gerade einmal so am Ufer aufstellen lassen.

Jetzt, wo die zwei Fertigteile auf den Stützpfeilern liegen, müssen sie noch mit den zuvor im Boden verankerten Widerlagern verbunden werden, dann folgt der sogenannte Oberbeton, der alles miteinander verbindet und noch einmal für Tragfähigkeit sorgt. Spätestens am Sommeranfang wollen die Bauarbeiter mit dem Projekt fertig sein – dann soll die Brücke stehen.

Landwirte müssen Umweg fahren

Von vielen Landwirten, Wanderern, Anglern und Radfahrern wird die Verbindung über den Nuthegraben schon sehnlichst erwartet, seit die alte Brücke vor zwei Jahren wegen zu großer Gefahr überraschend abgerissen wurde. Besonders freuen werden sich Landwirte, die für den Anbau und die Ernte ihrer Feldfrüchte wegen dieses unangekündigten Brücken-Abrisses im Mai 2017 plötzlich mehrmals täglich 15 Kilometer lange Umwege mit Treckern und Mähdreschern zu fahren hatten.

Der Kampf um eine neue Brücke begann allerdings nicht erst vor zwei Jahren: Nach einem zwölf Jahre dauernden Streit um die Zuständigkeit für diese Brücke und zähem Ringen ums Geld einigten sich Ludwigsfelde und das Land schließlich darauf, dass die Stadt die rund 550.000 Euro teure Brücke bauen lässt und dafür Fördermittel beantragt.

Bürgermeister plant angemessene Einweihung

Das Projekt Brücke sei ein „langer steiniger Weg“ gewesen, sagt Bürgermeister Igel am Donnerstag. Er sei froh, dass es endlich kurz vor dem Abschluss stehe. „Das war ein Versprechen an die Genshagener und die Ludwigsfelder und ich bin glücklich, dass es mit der Förderung nun realisiert werden konnte.“ Zusammen mit dem Ortsbeirat wolle er die neue Brücke dann auch angemessen einweihen, so Igel „Früh genug zur Fahrradsaison soll die Brücke fertig sein – dann möchte ich einer der ersten sein, der darüber fährt.“

Unter anderem Ortsvorsteher Dirk Houschka war am Donnerstag gekommen, um dem bisherigen Höhepunkt des Brückenneubaus zuzusehen und zu fotografieren. „Das ist eine wichtige Sache für Genshagen“, sagte er.

Wie viele andere – inklusive der Stadt – war Houschka vor zwei Jahren von dem Abriss überrascht worden. Besonders hart hatte es aber eine Mutter aus Genshagen getroffen, die an jenem sonnigen Frühlingstag morgens ihr Kind in Genshagen in die Kita gebracht hatte – und dann wie immer über diesen alten KAP-Weg die Betonplatten entlang nach Blankenfelde zur Arbeit radelte. Als sie ihr Kind nachmittags abholen wollte, stand sie vor den Betonblöcken der abgerissenen Brücke.

Von Lisa Neugebauer