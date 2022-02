Dahlewitz

In der kommenden Woche erscheint ihr Bekenntnis in Buchform: Jolanda Heber aus Dahlewitz schrieb sich ihren Ausstieg aus der Glaubensgemeinschaft Jehovas Zeugen und all ihre bisherigen Erlebnisse von der Seele. Erscheinen wird ihr Buch „Jehovas ungehorsame Tochter – Wie die Liebe mir Freiheit schenkte“ bei einem Internetverlag, der Self-Publishing-Plattform Tredition.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach der MAZ-Veröffentlichung „Ich bin kein gläubiger Mensch mehr“ vor drei Wochen habe es die ersten Vorbestellungen gegeben, erzählt sie und freut sich ebenso, dass sich daraufhin auch eine erste Buchhandlung bei ihr gemeldet habe. Und die 35-Jährige meint, sie freue sich „auf alles, was jetzt noch kommt“.

Psychologin: Andere Ventile gefunden

Die Bauzeichnerin war in einer Familie aufgewachsen, die seit Generationen nach den Glaubensvorschriften von Jehovas Zeugen lebte. Als sie nach Missbrauchserlebnissen auf dem Weg in die Selbstständigkeit auch Hilfe bei einer Psychologin gesucht hatte, erklärte die ihr: „Sie brauchen keine Hilfe mehr, Sie haben eigene Ventile gefunden und sind nicht mehr gefährdet, psychisch krank zu werden.“

Kontakt zu ihrer früheren Familie hat Jolanda Heber nach ihrem Ausstieg aus dieser streng lebenden Glaubensgemeinschaft nur noch sehr sparsam seit der Beerdigung ihres Großvaters zu ihrer Mutter. Ob die ihr jetzt erscheinendes Buch lesen wird, das weiß sie nicht, sie hat jetzt eine neue Familie: Ihre Freundin, mit der sie in Dahlewitz unter einem Dach lebt, und drei Tiere – Joni, ein schneeweißer Samojeden-Rüde, und die beiden Katzen Emilio und Bailey.

Cover des jetzt im Internetverlag Tredition erscheinenden Buches „Jehovas ungehorsame Tochter – Wie die Liebe mir Freiheit schenkte" von der Dahlewitzerin Jolanda Heber Quelle: privat

Auch das Cover dieser Publikation kommt übrigens aus der Region – gestaltet wurde der Bucheinband von der in Groß Schulzendorf wohnenden und arbeitenden Foto-Designerin Kathrin Boden.

Von Jutta Abromeit