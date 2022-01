Dahlewitz

„Architekt – Autor – Avantgardist: Bruno Taut in Dahlewitz“ heißt ein neues Exemplar der Reihe „Frankfurter Buntbücher“, das nun im Verlag für Berlin-Brandenburg erschienen ist. Immer wieder werden in dieser Reihe Persönlichkeiten und Orte der Region aufgegriffen.

Tauts Wohnhaus in der Dahlewitzer Wiesenstraße

Die Kunsthistorikerin Nadja Kupsch hat sich für die feine kleine Buchreihe intensiv mit der Biographie und dem Wirken des Architekten Bruno Taut auseinandergesetzt, der bereits bald nach Ende des Ersten Weltkriegs nach Dahlewitz kam. Denn zunächst hatte seine Lebensgefährtin Erica Wittich in der Wiesenstraße ein Haus gekauft.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

1925 dann erwarb er gegenüber ein Grundstück, um dort sein ganz persönliches Wohnhaus-Projekt zu verwirklichen. Seit drei Jahren gibt es dort in der Wiesenstraße 13 eine Infotafel, die über das Gebäude selbst und das weitere Werk des Architekten informiert.

Frankfurter Buntbuch Nummer 69 über Bruno Taut, erschienen im Verlag für Berlin-Brandenburg, 32 Seiten, 8 Euro. Quelle: Verlag

„Wenn de noch drei machts, hast’n janzet!“, habe Kollege Hans Poelzig scherzhaft kommentiert, als er Tauts Pläne für den an eine Vierteltorte erinnernden Grundriss des Wohnhauses sah, schreibt Nadja Kupsch.

Von der Straße aus ist der gerundete Teil, an dem sich der Eingang befindet, zu sehen. Die Tortenspitze nimmt das große Wohnzimmer ein. „Farbe ist Lebensfreude“, erklärte Bruno Taut schon 1919, sichtbar wird das an seiner Farbkonzeption für sein eigenes Haus, in dem jeder Raum anders gestaltet wurde. Als die Pianistin und Künstlerin Hannah Dippner 1962 in das Haus einzog, war es von früheren Mietern im Inneren stark verändert. Mit großem Einsatz hat sie das Haus über die Jahre restauriert und so auch das ursprüngliche Farbkonzept wieder sichtbar gemacht.

Originales im Dahlewitzer Taut-Haus

Die zur Straße gewendete Fassade hatte Taut in Schwarz streichen lassen, damit die darauf treffende Morgensonne das Haus erwärmt. Taut hat auch selbst publiziert über sein Haus, dessen Einbauschränke und Kammern noch erhalten sind, ebenso wie einige Leuchten der ursprünglichen Ausstattung.

Einweihung der Infostele im Februar 2019: Dietmar Bocksch, Hanna Dippner, Ortwin Baier, Siegrid Sohr und Thomas Mattuschka (v.l.). Quelle: Andrea von Fournier

Von Bruno Taut, der 1880 im damaligen Königsberg geboren worden war und 1938 in Istanbul starb, gibt es weitere Spuren in der Region: Er entwarf Siedlungen in Trebbin und in Eichwalde. Von den sechs Siedlungen der Moderne, die in Berlin zum Unesco-Welterbe zählen, sind vier von ihm.

Taut – einer der bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts

Bruno Taut war einer der bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Was er schuf, war durchweg vorbildhaft und in der Verknüpfung mit neuen, sozialen Ideen herausragend. Überdies gehört Taut zweifelsohne zu den schreibfreudigsten Architekten seiner Zeit, auch mit den von ihm formulierten Manifesten prägte er Architektur und Kunst, schuf Visionen.

Für Nadja Kupsch, die mit dem gerade mal 32 Seiten starken Buntbuch ein erstaunlich rundes und umfassendes Bild des Architekten liefert, ist insbesondere sein Dahlewitzer Wohnhaus „in Theorie und Praxis ein einzigartiges Zeugnis des Neuen Bauens und der Avantgarde im Land Brandenburg“. Aktuelle Fotos von Günter Karl Bose ergänzen das Büchlein, das zum Preis von acht Euro erhältlich ist.

Von Karen Grunow