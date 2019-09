Blankenfelde-Mahlow

Michael Schwuchow ( SPD) und Andreas Buch ( CDU) stehen sich am 22. September in der Stichwahl um den Bürgermeisterposten in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow gegenüber. Am Wahlsonntag erhielten beide mit 26,9 ( Michael Schwuchow) und 21,4 Prozent ( Andreas Buch) die meisten Stimmen aller Kandidaten.

Dabei...