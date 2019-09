Bürgermeisterwahl im Endspurt - Wie sich Andreas Buch und Michael Schwuchow auf die Stichwahl vorbereiten Wenige Tage vor der Stichwahl am 22. September kämpfen Michael Schwuchow (SPD) und Andreas Buch (CDU) darum, die Einwohner von Blankenfelde-Mahlow zu überzeugen. Dabei haben ihnen schon diverse Kommunalpolitiker ihre Unterstützung zugesichert.

Beim MAZ-Wahlforum am 28. August in Dahlewitz standen Michael Schwuchow (l.) und Andreas Buch (r.) nebeneinander. Nun gehen beide am 22. September in die Stichwahl um den Bürgermeisterposten in Blankenfelde-Mahlow. Quelle: Fabian Lamster