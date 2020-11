Jühnsdorf

Frisch zubereitet, mit wenigen Zusatzstoffen und höllisch scharf – so könnte kurz und knapp eine Produktbeschreibung lauten, die auf ein ungewöhnliches Produkt aus Jühnsdorf zutrifft. Weit im Süden von Blankenfelde-Mahlow haben Verena und Stefan Janke die Chili-Schote in ihrem gar nicht so großen Garten heimisch werden lassen. Einmal gereift stellen sie daraus eine Paste her, die es in sich hat: Die Chili-Paste gibt es in drei Variationen. „Normal scharf“, was dem Schärfegrad 2 entspricht, etwas schärfer ( Schärfegrad 8 bis 10) und extra scharf. Der Schärfegrad 18 sprengt vermutlich das Geschmacksempfinden europäischer Gaumen. „Diese Chili-Sorte ist definitiv nur zum zusätzlichen Würzen für Menschen geeignet, die es wie ich etwas schärfer mögen“, sagt Verena Janke über diese Kreation.

Verena Janke : Ich esse selbst gern scharf

Angefangen hat alles mit ihren eigenen Geschmacksnerven. „Ich esse selbst gerne scharf. Leider bin ich mit den Produkten im Supermarkt selten zufrieden. Entweder sind sie nicht scharf oder es sind zu viele Geschmacksverstärker und andere, chemische Inhaltsstoffe in den Pasten enthalten.“ So hat sie sich selbst ans Werk gemacht und einfach mal ausprobiert. Aus einer Ernte von Baum-Chilis, im eigenen Garten gepflanzt und groß gezogen, wurden die restlichen Schoten entstielt, gewaschen, zerkleinert und püriert. Dann folgte der schwierigere Teil. Es galt, das richtige Verhältnis von Chili, Apfelessig und Tomatenmark zu finden. Allein diese drei Zutaten machen die Chili-Paste aus Jühnsdorf nun aus.

Im Sommer 2019 ist so die Idee zu einem kleinen Nebenerwerbs-Unternehmen entstanden. „Janke’s Chili-Produkte“ stehen seitdem in Edeka-Märkten in Blankenfelde-Mahlow und in Großbeeren sowie im Hofladen des Milchhof Mendler im Berliner Stadtteil Rudow. „Alle drei legen besonderen Wert auf regionale Produkte“, sagt die „Küchen-Chefin“ des Jühnsdorfer Kleinunternehmens, deren Produkt in einem hochwertigen Thekenaufsteller auf jede Bäcker- oder Fleischertheke passt. Noch eindrucksvoller ist das Display, in dem sich die Jankes-Produkte im Supermarkt präsentieren.

Kleines regionales Netzwerk

Ein durchweg hochwertiger Auftritt, den die Jühnsdorfer Produkte dort bieten. Dabei brauchte es dafür nicht einmal eine teure Werbeagentur. Stefan Janke, im früheren Berufsleben Mediengestalter, hat sich um den kleinen Markenauftritt selbst gekümmert. Das Logo, der südamerikanischen Heimat ihrer Pflanze nicht unähnlich, und das Design stammen von ihm. Gedruckt wurde in nächster Nachbarschaft in Jühnsdorf.

Die letzten Chili-Schoten der Saison zum Nachreifen auf dem Wohnzimmertisch. Quelle: Udo Böhlefeld

„Viel Zuspruch gab es im vergangenen Jahr auch auf dem Weihnachtsmarkt“, bedauert Verena, „leider wird das wohl in diesem Jahr nichts werden.“ Um so mehr hoffen die beiden auf die Verkaufswirkung ihres kleinen Online-Shops, mit dessen Hilfe sie einen neuen Verkaufskanal erschließen wollen. Angelehnt ans edle Design sollen dort, noch rechtzeitig vor Weihnachten, entsprechende Geschenkpakete für das Fest der Feste angeboten werden.

Chilisenf für die Grillsaison

Noch vor wenigen Wochen hingen die Schoten am Strauch. Quelle: Privat

Zwischenzeitlich hat sich das Ehepaar auch anderer Produkte angenommen, Grundlage ist natürlich auch da die Chili aus Jühnsdorf. Für die Grillsaison haben sie einen eigenen Chilisenf kreiert. Das Senfmehl kaufen sie dabei fremd ein, achten aber auf hohe Qualität, wie immer, wenn sie etwas zukaufen müssen. Denn mit fortschreitendem Herbst geht in Jühnsdorf allmählich die Chili-Ernte zu Ende.

Neuestes Produkt aus der Chili-Manufaktur sind Chili-Knacker. Gemeinsam mit der in Rangsdorf ansässigen Fleischerei Balk haben die Jankes so lange experimentiert, bis auch dieses Produkt den Gaumen von Verena und Stefan Janke gefiel. Und während die letzten Schoten aus heimischer Ernte noch auf dem Wohnzimmertisch zur Nachreife liegen, denken die beiden schon über neue Produkte nach. Die nächste Chili-Saison beginnt in wenigen Wochen mit der Aussaat der neuen Pflanzen im kleinen Treibhaus im Garten.

Von Udo Böhlefeld