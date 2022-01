Blankenfelde-Mahlow

Wer schon einmal Fotos, Briefe und Dokumente der Großeltern oder Urgroßeltern durchstöbert hat, kennt das Gefühl: Plötzlich hält man ein Stück seiner Familiengeschichte in den Händen, das einem zwar fremd erscheint und aber doch irgendwie ganz nah ist. Man muss alte Handschriften entziffern, versucht, seine eigene Nase im Gesicht der Uroma wiederzufinden, oder liest persönliche Schilderungen von dem, was man eigentlich nur aus den Geschichtsbüchern kennt. Dabei fühlt man sich ein bisschen wie Indiana Jones oder Sherlock Holms: Neugierig auf die alten Dokumente, die da vor einem sind.

Dieses Gefühl kennen auch die Mitglieder des Vereins Historisches Dorf Dahlewitz. Der Vorsitzende Dietmar Bocksch erinnert sich, wie die alte Schulchronik der Dahlewitzer Schule Mitte der Achtzigerjahre auf dem Dachboden des Gutshauses gefunden worden war. „Zum Glück hatte sie jemand dahin gepackt, denn da wurden sie vergessen und so hat sie niemand weggeschmissen“, sagt Bocksch. So erging es nämlich in Deutschland vielen der Schulchroniken. Für die Geschichtsinteressierten aus Dahlewitz, die später den Verein gründen sollten, war die Entdeckung daher auch ein großartiges Ereignis. „Die Schule war das geistige Zentrum eines Ortes und daran kann man dessen Entwicklung gut ablesen“, sagt Brigitte Lochmann vom Historischen Dorf Dahlewitz. Die Schulchronik sei für die Arbeit des Vereins eine der wichtigsten Grundlage.

In der Dahlewitzer Schulchronik sind die Ausführungen je nach Schulleiter unterschiedlich detailliert. Quelle: Lisa Neugebauer

Dahlewitzer Schulchronik fängt 1888 an

Von Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende der kleinen Dorfschulen – etwa in der Mitte des 20. Jahrhunderts – wurden Schulleiter verpflichtet, Chroniken zu führen. Nach einem festgelegten System sollte das Wissen der schulgeschichtlichen Entwicklung aufgezeichnet werden. Neben Schülerzahlen und Zu- und Abgängen mussten zum Beispiel bauliche Veränderungen, Inspektionen durch Schulräte oder ernste Disziplinarfälle notiert werden. Doch nicht nur das: Schulleiter waren auch dazu angehalten, Geschehnisse aus Alltag, Wirtschaft und Politik zu notieren. So sollten ungewöhnliche Naturereignisse genauso in der Schulchronik vorkommen, wie bedeutsame politische Ereignisse und deren Wirkung auf den Ort.

An der Dahlewitzer Schulchronik, die von 1888 bis 1956 geht, hätten sie besonders die Stellen beeindruckt, in denen die Schulleiter mehr als nur die angeordneten Angaben gemacht hätten, sagt Lochmann, die sich viel mit der Chronik beschäftigt hat. Vor allem in den Kriegsjahren hätten die Direktoren auch das aufgeschrieben, was sie bewegt und was sie gedacht hatten. „Es sind eher Empfindungen, die nicht so formell sind, sondern man spürt die Probleme, die sie hatten“, sagt Lochmann. „Das bringt einem die Ereignisse noch näher.“

Im Gemeindearchiv: Bürgermeister Michael Schwuchow (SPD) übergibt die Dahlewitzer Schulchronik nach der Digitalisierung zurück an Dietmar Bocksch vom Verein Historisches Dorf Dahlewitz. Quelle: Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Interessierte können Schulchroniken unkompliziert einsehen

Um mit der Schulchronik besser arbeiten zu können, hat der Verein sie bereits in den Neunzigerjahren abgetippt – erst mit der Schreibmaschine, später mit dem Computer. Damit aber auch andere Historiker damit arbeiten oder Interessierte einen Blick in das originale Dokument werfen können, hat die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow die Schulchroniken von Dahlewitz und Jühnsdorf jetzt digitalisieren lassen. Den Anstoß dazu haben die Mitarbeitenden des Gemeindearchivs und das Museum Teltow. „Dies ermöglicht auch nachfolgenden Generationen einen einfachen und schnellen Zugang zur Orts-, Schul- und Sozialgeschichte der heutigen Ortsteile der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow“, so die Gemeinde.

„In einem alten Dokument zu blättern, ist natürlich etwas anderes“, sagt Bocksch vom Geschichtsverein. Aber: „Im Schrank liegt die Chronik gut, aber wir freuen uns mehr, wenn sie genutzt wird.“ So müsse dafür niemand mehr weite Wege auf sich nehmen, sondern könne sich mühelos und schnell damit beschäftigen.

Wer einen Blick in die Chroniken werfen will, kann das am besten über die Internetseite der Gemeinde unter www.blankenfelde-mahlow.de/rathaus/buergerservice/gemeindearchiv. Nicht auszuschließen, dass dabei dann sogar das Jones-Holmes-Gefühl aufkommt.

Von Lisa Neugebauer