Mahlow

Ein 39-jähriger Mann legte am Freitag in einer Apotheke in Mahlow seinen falschen Impfausweis vor, um so einen digitalen Impfnachweis zu erhalten.

Die Angestellten erkannten die Fälschung erkannt informierten die Polizei. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Von MAZonline