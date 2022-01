Blankenfelde-Mahlow

Wer noch nicht gegen Corona geimpft ist oder die Auffrischungsimpfung braucht, kann sich diese am kommenden Freitag, 21. Januar, bei einer Sonderimpfaktion in Mahlow abholen: Der Impfbus wird dann von 11 bis 17 Uhr am Vereinshaus, Immanuel-Kant-Straße 3-5, stehen.

Lesen Sie auch: Wo kann man sich in TF und LDS impfen und boostern lassen?

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Terminanmeldung zum Impfen erforderlich

Die Gemeinde ruft dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen. „Die Impfung gegen das Coronavirus ist nach wie vor das wirksamste Mittel, um sich vor einer schweren Covis-19-Erkrankung zu schützen“, hieß es in einer Pressemitteilung. Impfungen würden auch in den Hausarztpraxen und in die Impfzentren in Luckenwalde beziehungsweise Schönefeld durchgeführt.

„Zusätzlich ist am 21. Januar der Bürgerbus des Landkreises Teltow-Fläming mit einem mobilen Impfteam vor Ort“, teilte die Gemeinde mit. Geimpft werde mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Da die vom Bus mitgeführte Impfstoffmenge begrenzt sei, sei eine Terminvereinbarung unter der Telefonnummer (03379) 333125 oder per E-Mail an hauptamt@blankenfelde-mahlow.de erforderlich, teilte die Gemeinde mit.

Impfwillige müssen Anamnesebogen mitbringen

Wer sich an diesem Tag impfen lassen möchte, muss seinen Impfausweis, seinen Personalausweis, seine Krankenversicherungskarte sowie einen ausgefüllten Anamnesebogen mitbringen. Diesen finden Interessierte am besten über die Internetseite der Gemeinde unter www.blankenfelde-mahlow.de/blankenfelde-mahlow/aktuelles/aktuelle-meldung-2022/impfbus-kommt-nach-mahlow.

Von Lisa Neugebauer