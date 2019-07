Dahlewitz

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 8.30 Uhr, an einem Kleintransporter zu schaffen gemacht, der an der Dahlewitzer Heide in Dahlewitz stand. Sie stahlen etwa 15.000 Eier und etwa 100 Liter Sahne. Ihre Motivation ist unbekannt. Die Polizei konnte Spuren sichern. Der genaue Schaden wird noch ermittelt.

