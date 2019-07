Dahlewitz

Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit verlor eine 22-Jährige am Freitag gegen 6 Uhr die Kontrolle über ihren Toyota. Die junge Frau war auf der B 96 in Dahlewitz unterwegs, als sie von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben zum Stillstand kam. Sie wurde von Rettungskräften betreut und in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurde jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei nicht schwer verletzt. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Von MAZonline