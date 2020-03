Nicht ein Meter Radweg nach Glasow ist fertig

Dahlewitz

Der Ortsbeirat Dahlewitz will auf die Radweg-Vorschläge der Gemeindeverwaltung aus Blankenfelde-Mahlow warten. Seit sechs Jahren fordern die Dahlewitzer den Bau eines Radweges nach Glasow.

Die Radwegverbindung zwischen Dahlewitz und dem etwa drei Kilometer Luftlinie entfernten Glasow steht seit 2014 immer wieder auf der Tagesordnung des Ortsbeirates, zuletzt befand sich das Thema 2018 auf der Tagesordnung. Die Grundsatzentscheidung sei klar, hieß es. Fast zwei Jahre später stellten die Dahlewitzer im Ortsbeirat am Dienstag fest, dass die Planungen bislang zu keinem Meter Radweg mehr geführt haben. Die Fahrt per Rad in die Nachbarschaft ist nach wie vor problematisch. Die Dahlewitzer Dorfstraße ist die kürzeste Verbindung zwischen beiden Orten und wird stark von Autofahrern genutzt.

Forderung bleibt bestehen

Ortsvorsteher Thomas Mattuschka ( CDU) betonte auf Nachfrage, dass sich die anwesenden Dahlewitzer alle nochmals deutlich für die Radwegeverbindung ausgesprochen haben. Auch Rolls-Royce und andere Unternehmen fordern den Radweg, vor allem in den jeweiligen Gewerbegebieten.

Weiter im Gespräch

„Wir sind mit der Verwaltung im Gespräch und warten nun erst einmal deren Vorschläge zu einer Lösung ab“, sagte Mattuschka. Wichtig sei, dass der Radweg wieder diskutiert werde. Bürgermeister Michael Schwuchow, dem die Problematik bewusst ist, nahm die Stimmen der Bevölkerung aus der Versammlung mit. Möglichst bald sollen Vorschläge auf dem Tisch liegen, wie ein sicherer Radweg zwischen Dahlewitz und Glasow zu realisieren ist. Zuvor allerdings soll den Bürgern das Stadtentwicklungskonzept „Insek“ präsentiert werden. Ortsvorsteher Thomes Mattuschka schließt eine Möglichkeit aus: „Die Herabstufung oder gar Umwidmung der Dahlewitzer Dorfstraße zur Fahrradstraße ist keine sinnvolle Lösung.“

Von Udo Böhlefeld