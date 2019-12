Gewerbeflächen für Zukunft sichern

Gullydeckel und Holzklötze wurden bislang von Autobahnbrücken geworfen: In Blankenfelde-Mahlow haben unbekannte Täter in der Nacht auf Sonnabend einen Staubsauger an der Fußgängerbrücke über die Bundesstraße 96 befestigt und das Haushaltsgerät hinuntergeworfen. Die Polizei fand das Haushaltsgerät und verhinderte Schlimmeres.