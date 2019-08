Dahlewitz

In insgesamt 46 Garagen in einem Garagenkomplex an der Mittelstraße in Dahlewitz ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Die Täter entwendeten diverse Arbeitsmaschinen. Der Gesamtchaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. In einem Gebüsch in der Nähe wurden Utensilien, wie Schubkarre, Sackkarre, Plastikkisten, Werkzeug und diverse Kartons gefunden, die vermutlich von den Tätern zurückgelassen wurden. Die Kripo ermittelt.

