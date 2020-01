Ein 59-Jähriger sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft. Am Tag zuvor fand die Polizei die Leiche eines 45-jährigen Mannes in einem Haus in der Blankenfelder Dorfstraße. Die beiden Männer sollen schon länger Streit wegen eines geplatzten Deals zu einem Grundstück gehabt haben.