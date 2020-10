Dahlewitz

Einstimmig hat der Ortsbeirat Dahlewitz in seiner jüngsten Sitzung einen Antrag an die Gemeindevertretung von Blankenfelde-Mahlow verabschiedet, mit dem Planung und Bau eines Radweges zwischen Dahlewitz und Glasow wiederaufgenommen werden sollen.

Der Radweg, seit 2014 auf der Wunschliste sowohl der Dahlewitzer wie auch der Glasower Bevölkerung, gilt als die kürzeste Verbindung zwischen den beiden Ortsteilen der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow. Auch der Ortsbeirat Mahlow hatte sich unlängst zum wiederholten Male für eine baldige Realisierung ausgesprochen. Dem möchte der Ortsbeirat Dahlewitz jetzt mit seinem Antrag nachhelfen.

Unverzügliche Wiederaufnahme

Dem Antrag zufolge sollen die Planungen eines gemeinsamen Fuß- und Radwegs“ entlang der ehemaligen B 96 „unverzüglich“ wieder aufgenommen werden. Im kommenden Haushalt der Gemeinde sollen dafür 60.000 Euro eingeplant werden. Der Radweg sei die kürzeste Verbindung zwischen den Ortskernen Mahlow, dem Gewerbe- und Einkaufszentrum am Fuchsberg mit dem Gewerbegebiet Dahlewitz und den südlichen Nachbargemeinden Rangsdorf und Zossen. Die ehemalige B 96 zwischen Dahlewitz und Glasow ist der einzige Abschnitt, der keinen eigenen Radweg hat. „Dabei gehört dieser Abschnitt auch noch zum Fernradweg Leipzig-Berlin“, so Ortsvorsteher Thomas Mattuschka.

Der Ortsbeirat sieht gute Gründe dafür, Planung und Bau des Radweges schnell in Angriff zu nehmen. So sei schon heute die durchschnittliche Verkehrsbelastung der Dahlewitzer Landstraße mit 3.500 Fahrzeugen in 24 Stunden hoch. Prognosen des Landesverkehrsministeriums zufolge soll sich die Zahl der Kraftfahrzeuge überall im Umfeld des BER bis 2030 verdoppeln. Dabei ist in Dahlewitz schon in den nächsten Jahren mit einer deutlichen Zunahme zu rechnen, wenn in Blankenfelde-Mahlow mit dem Bau der Eisenbahnunterführung begonnen wird. Darüber hinaus sei der Radweg, dessen Bau nach dem gegenwärtigen Diskussionsstand auf der östlichen Straßenseite erfolgen soll, auch ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der neuen Dachmarke „ Groß Grün“, argumentiert der Ortsbeirat.

Von Udo Böhlefeld