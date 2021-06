Dahlewitz

Thomas Mattuschka, der Vorsitzende des Ortsbeirates in Dahlewitz, macht sich Gedanken um den Aus- und Neubau der Bahnhofstraße. Die soll eigentlich fertig sein, bevor der große Umleitungsverkehr durch die Bauarbeiten an der Dresdner Bahn durch Dahlewitz kommt. Bürgermeister Michael Schwuchow (SPD) hatte in der vergangenen Woche einen Alleingang des Landesbetriebs Straßenwesen beklagt.

Herr Mattuschka, was ist los im Ortsteil Dahlewitz?

Thomas Mattuschka: Die L 40, im Dahlewitzer Bereich besser als Bahnhofstraße bekannt, muss grundhaft erneuert werden, um den Verkehr aufzunehmen, der durch die Straßensperrungen im Zusammenhang mit dem Bau der Dresdner Bahn zu erwarten ist. Nach langer Planungsphase hat nun der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg (LS) angekündigt, dass er im August mit den Bauarbeiten beginnt. Auf der anderen Seite reagiert Bürgermeister Michael Schwuchow mit Vorwürfen an den LS, die so nicht gehen. Wer einem Gesprächspartner vorwirft, unkooperativ und störrisch zu sein, zerstört selbst die Ausgangslage für Gespräche.

Worum geht denn der Streit?

Der grundhafte Ausbau einer Landesstraße ist eine komplexe Angelegenheit. Die Straße selbst liegt in der Zuständigkeit des Landesbetriebs, während Begleitanlagen wie Geh- und Radwege oder Straßenbeleuchtung in der Zuständigkeit der Gemeinde liegen. Dabei müssen sich die beiden Verwaltungen austauschen und verständigen. In dem Zusammenhang ist mir unklar, warum die Verwaltung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow diese Verständigung nicht mit eigenen Mitteln sucht, sondern Geld für ein Anwaltsbüro ausgibt.

Bürgermeister Schwuchow sagte dazu in der MAZ, dass schlechte Erfahrungen mit dem Landesbetrieb die Gemeindeverwaltung dazu bewogen hat.

Wie ich schon sagte: Die beiden Verwaltungen müssen miteinander reden. Meines Wissens hat der LS auch weitere Gesprächstermine angesetzt. Da halte ich es schon für sehr schädlich, wenn einer der beiden, die dann an einem Tisch sitzen, sich zuvor so über den Gesprächspartner äußert. Wieso geht der Bürgermeister nicht lieber mit dem LS ins Gespräch? Die Konsequenzen werden am Ende die Anwohner der L 40 in Dahlewitz tragen müssen, die den Ausbau auch noch mit ihren Steuergeldern bezahlen.

Der Ortsbeirat Dahlewitz hat die Verwaltung der Gemeinde mehrfach nach dem Stand der Dinge beim Bau der L 40 gefragt. War die Eskalation absehbar?

Nein, es wurde zwar mehrfach geantwortet, dass man verhandle, aber dass die Gespräche an einen Punkt kommen, an dem es scheinbar nicht weiter geht, war für den Ortsbeirat so nicht absehbar. Dass sich der Bürgermeister so über den LS äußert, entsetzt mich. Das wirft kein gutes Licht auf unsere Verwaltung. Dass Bauprojekte mitunter nicht ohne Probleme verlaufen, ist eine Binsenweisheit. Die Gemeinde kann selbst auch auf einige derartige Bauprojekte blicken.

Haben Sie eine Vorstellung, wie es jetzt weitergeht?

Wie seit einigen Tagen bekannt ist, wird der Landesbetrieb Straßenwesen im August mit den Baumaßnahmen beginnen. Das Geld ist vom Land Brandenburg für 2021 zur Verfügung gestellt. So ist er verpflichtet, die Straße zu erneuern. Für Rad- und Gehwege ist die Gemeinde zuständig. Da bieten sich die Gespräche dringend an, um Klarheit zu schaffen.

Von Udo Böhlefeld