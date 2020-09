Dahlewitz

Der Radweg auf der ehemaligen B 96 soll her – und zwar möglichst bald. So lautete das Fazit, das der Dahlewitzer Ortsbeirat am Dienstagabend nach einer gut einstündigen Diskussion zog. Vorausgegangen war dem nicht nur ein Rückblick des Ortsvorstehers Thomas Mattuschka. Vielmehr waren inzwischen sechs Jahre verstrichen, in denen der Radweg immer wieder auf der Tagesordnung stand. In insgesamt 16 Protokollen des Ortsbeirates ist der Radweg seit dem Jahr 2014 erwähnt.

Großes Risiko

Die kürzeste Verbindung zwischen Dahlewitz und Glasow wird trotz der neuen, vierspurigen B 96 gerne von Autofahrern aus den beiden Ortschaften genutzt. Das macht sie für Radfahrer problematisch – und eigentlich auch für die Autofahrer. Würden sich letztere an die Straßenverkehrsordnung halten, müssten sie mindestens 1,5 Meter Seitenabstand wahren, ohne gleichzeitig die durchgezogene weiße Linie zu überfahren. Da dieser Seitenabstand nur von wenigen eingehalten wird, fahren Radler hier mit einem großen Risiko.

Aus den Augen verloren

Immerhin gab es im Oktober 2016 schon einmal Vermessungsarbeiten. Der Ortsbeirat drängte, die Kosten für den Radweg in den Haushalt einzustellen. Vorgespräche fanden statt, bis April sollte die Radwegeplanung reif für den Bauausschuss sein. 2018 wurden immerhin 561.000 Euro im Haushalt der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow eingeplant. Eine Grundsatzentscheidung für einen Radweg auf der östlichen Seite durch den Ortsbeirat folgte, dann löste sich der Ortsbeirat auf, und die Gemeindeverwaltung verlor den Radweg aus den Augen, so Marion Dzikowski, die stellvertretende Bürgermeisterin von Blankenfelde-Mahlow.

So schnell wie möglich

Anfangs des Jahres gab es nun einen Neustart. Eine von der Verwaltung durchgeführte Verkehrszählung war zu dem Ergebnis gekommen, ein Radweg sei gerechtfertigt. Dann kam Corona. Nun wollen die Ortsbeiräte Dahlewitz und Mahlow ihrer Forderung nach einem Radweg Nachdruck verleihen. Bis zum nächsten Ortsbeirat im Oktober soll ein parteiübergreifender Beschluss her, noch im September wollen sie zumindest die Planungskosten von rund 100.000 Euro in den nächsten Haushaltsentwurf der Gemeinde einbringen. Denn, darin waren sich nicht wenige Dahlewitzer und Gäste aus Glasow sowie Mahlow einig: „Wir wollen den Radweg so schnell wie möglich.“

