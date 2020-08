Dahlewitz

Ein gutes halbes Jahr hat es von der Grundsteinlegung bis zum Richtfest gedauert: Der Hallen-Neubau des Großhandelsunternehmens Hildebrandt & Bartsch in Dahlewitz liegt trotz Corona exakt in der geplanten Bauzeit.

16 Millionen Euro Investitionen

Neubau und anschließender Umbau des bestehenden Gebäudes sollen zu rund 7.400 Quadratmeter zusätzlicher Lagerfläche führen. Insgesamt wird Hildebrandt & Bartsch nach der Fertigstellung über Lagerkapazitäten in der Größenordnung von rund 22.000 Quadratmetern verfügen. Dabei investiert der Hygiene-Fachhändler 16 Millionen Euro in die Erweiterung des Standortes im Dahlewitzer Gewerbegebiet. Das gesamte Bauvorhaben dient dazu, die An- und Ablieferungen logistisch zu trennen und so die Abläufe im Unternehmen zu optimieren. Ende 2020 soll der Neubau, ein Jahr darauf das gesamte Bauprojekt fertig werden.

Gute Zusammenarbeit

Christian Kahmen, geschäftsführender Gesellschafter des Berliner Generalunternehmens Bührer + Wehling lobte die gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, den Verantwortlichen beim Bauherrn und dem Architektenbüro SAI Scharrer. „Unkompliziert werden aufkommende Fragestellungen angegangen und können so schnell gelöst werden“, sagte er. Bürgermeister Michael Schwuchow ( SPD), Michael Wehling von Bührer + Wehling, der Seniorchef des Unternehmens Adolf Kruse sowie sein Sohn und Geschäftsführer des Logistikdienstleisters Kai Kruse hatten am 22. Januar gemeinsam den symbolischen ersten Spatenstich vorgenommen.

Umbau als Reaktion auf das wachsende Auftragsvolumen

Mit der Erweiterung reagiert der Fachgroßhändler auf das wachsende Auftragsvolumen in der Region Berlin-Brandenburg. Hildebrandt & Bartsch zog vor 26 Jahren nach Dahlewitz. Viele der 240 Mitarbeiter kommen aus der Umgebung und die meisten haben eine lange Betriebszugehörigkeit. Für die Firmenleitung war dies ein guter Grund, zu bleiben. „Als Familienunternehmen sind wir auf erfahrene Mitarbeiter, die hinter ihrem Arbeitgeber stehen, angewiesen. Auch deshalb haben wir uns für die Sicherung dieses Standortes durch Vergrößerung entschieden“, sagte Unternehmensinhaber Kai Kruse. Außerdem will er die strategisch günstige Lage vor den Toren Berlins nicht aufgeben. Für Lieferungen im Land Brandenburg sei die Verkehrsanbindung optimal, so Kruse: „Wir erreichen von hier aus alle Brandenburger Kunden zügig und mit wenig Anfahrtsaufwand.“

Fertigstellung zum 100. Geburtstag

Im kommenden Jahr feiert das Unternehmen Hildebrandt & Bartsch sein 100-jähriges Bestehen. Dann sollen die gesamten Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Seit 1989 gehört das Unternehmen als Mitglied zum Kruse Firmenverbund und versorgt Gewerbekunden unter anderem aus den Bereichen Gesundheitswesen, Hotel und Gastronomie sowie Gebäudereinigung und Industrie in Berlin-Brandenburg mit Produkten für die professionelle Reinigung, Hygiene und Pflege, den Arbeitsschutz sowie Einweg- und Verpackungsartikeln.

