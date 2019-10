Dahlewitz

Rolls-Royce hat die Elektro- und Hybrid-Flugzeugaktivitäten von Siemens jetzt vollständig übernommen. Die Mitarbeiter werden künftig organisatorisch an den Rolls-Royce-Standort in Dahlewitz angebunden werden, aber ihre Büros in München, Erlangen und Budapest behalten.

Die ehemalige Siemens-Sparte beschäftig...