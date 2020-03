Tödlicher Unfall auf der B 96

Kurz vor Ende der Öffnungszeiten am Donnerstag griff ein Unbekannter in einem Discounter in Blankenfelde in die Kasse und verschwand mit einer Geldsumme von knapp 138 Euro. Die Polizei suchte in der Umgebung nach dem Mann und sicherte die Videoaufzeichnung. Die Kriminalpolizei ermittelt.