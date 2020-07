Dahlewitz

Im Ortsteil Dahlewitz von Blankenfelde-Mahlow macht immer öfter das Wort vom kleinen BER die Runde. Wenn es um die Fertigstellung des Umbaus der Feuerwache geht, wagt nicht einmal mehr die stellvertretende Bürgermeisterin Marion Dzikowski eine wirkliche Prognose. „Als ich das letzte mal gefragt worden bin, ob ich im Hinblick auf den Fertigstellungstermin optimistisch bin, galt das für den Termin im August.“ Vorsichtig fügt sie hinzu: „Aber wir sind jetzt mit dem Innenausbau so weit, dass in den nächsten ein bis zwei Wochen die Umkleiden bezogen werden können. Danach geht es an den Neubau der übrig gebliebenen zwei oder drei Stellflächen für die Fahrzeuge.“

Lange Bauzeit drückt auf die Moral

Momentan müssen sich die Dahlewitzer Feuerwehrkameraden auf einem der Fahrzeug-Stellplätze umziehen, das entsprechende Tor ist von innen mit Kartons zugestellt. Ein Zustand, der bereits viel zu lange anhält und den auch Marion Dzikowski bedauert. „Die lange Bauzeit und die damit verbundenen Behinderungen sind natürlich nicht ohne Auswirkungen auf die Stimmung unter den Dahlewitzer Feuerwehrleuten geblieben“, sagt sie. Fertigstellungstermine gab es schon mehrere. Erst sollte die Wache schon 2019 wieder voll verfügbar sein, mal war der Oktober, dann Ende des Jahres im Gespräch. 2020 gibt es bislang drei Eröffnungstermine. Aus dem Mai wurde erst der August. Jetzt ist der Oktober 2020 im Gespräch. „Aber wenn erst mal die Umkleiden zur Verfügung stehen, wird es für unsere Feuerwehr schonmal etwas besser.“

Mangel gerichtlich feststellen

Marion Dzikowski ist ganz und gar nicht zufrieden mit dem Bauverlauf. „Das dabei nicht immer alles planmäßig läuft, ist normal. Aber man muss schon künftig überlegen, ob man ein altes Gebäude umbaut oder ob man nicht stattdessen abreißt und ein ganz neues Gebäude baut“, sagt sie. Immer wieder sei es zu Verzögerungen gekommen, natürlich habe dabei auch Corona eine Rolle gespielt. Bei einem Gewerk werde derzeit überlegt, den Mangel gerichtlich feststellen zu lassen. Welches das ist, will sie vorerst nicht sagen.

Jugendliche verlassen Feuerwehr wegen der Baustelle

Erste Mitglieder der Jugendfeuerwehr sollen bereits die Konsequenzen aus dem Baustellenchaos gezogen haben. Fünf oder sechs von ursprünglich über 20 Mitgliedern seien gegangen, weil sie seit dem Umbaubeginn immer öfter ihre Trainingsprogramme nicht durchführen konnten, berichtet ein Insider. Mitte September 2018 wurde mit dem Umbau begonnen. Der Insider, der seinen Namen nicht veröffentlicht sehen will, meint auch, dass nach wie vor immer wieder eine dicke Schicht Baustaub auf allem liegt. Und das trotz der Tatsache, dass inzwischen mehrfach die Bereiche gereinigt worden seien, wie die stellvertretende Bürgermeisterin sagt. Doch auch das soll nach Fertigstellung der Umkleiden besser werden. Weitere Staubschutzwände sollen in der unteren Etage eingezogen werden, bevor der Beton der alten Stellplätze entfernt und durch neuen ersetzt wird. Einen Haken bringt aber auch das mit sich: Zwei Fahrzeuge, die wie ein Leiterwagen nicht bei jedem Einsatz gebraucht werden, müssen für den Umbau der Stellplätze auf den Werkstatthof der Feuerwehr nach Groß Kienitz umziehen.

Optimistisch bei den Kosten

Bis dahin lagert auch noch ein Teil der Ausrüstung in einem Container auf dem Gelände ein. Im Gebäude funktioniert die Lüftung nicht, Internet gibt es auch nicht. Auch der Schulungsraum, der von der Feuerwehr und der neuen Rettungswache künftig gemeinsam genutzt werden soll, ist von einer Fertigstellung noch ein ganzes Stück entfernt. Und wann die Rettungswache fertig werden soll, steht angesichts des aktuellen Zustandes der gesamten Baustelle noch in den Sternen. Immerhin bleibt Dzikowski optimistisch bei den Kosten. Die seien bis jetzt im Plan. Sie waren aber auch vom Beginn der Planung bis zum Baubeginn bereits von 964 000 auf 2,65 Millionen Euro gestiegen.

Von Udo Böhlefeld