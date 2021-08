Dahlewitz

Unbekannte Täter gelangten am Dienstagnachmittag zwischen 15 und 16.30 Uhr unbemerkt durch eine unverschlossene Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Dahlewitz. Dessen Eigentümer hielt sich im Garten auf. Es wurde Schmuck im Wert von rund 2.500 Euro gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zum Tathergang oder Tätern machen? Beobachtungen bitte unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline