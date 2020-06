Dahmeland-Fläming

Im Regional- und S-Bahnverkehr werden in der nächsten Zeit einige Bauarbeiten durchgeführt. Dies sorgt auf verschiedenen Linien zu Behinderungen und Änderungen in den Fahrplänen.

Auch die Ankunfts- und Abfahrtzeiten der S 2 zwischen Blankenfelde und Attilastraße ändern sich langfristig. Von Blankenfelde bis Lichtenrade fahren die Züge vier bis fünf Minuten früher ab, von Schichauweg bis Attilastraße zwei bis drei Minuten früher, von Attilastraße bis Buckower Chaussee zwei bis drei Minuten später und von Schichauweg bis Blankenfelde sechs Minuten später. Im Nachtverkehr von Freitag zu Samstag und Samstag zu Sonntag fährt die S2 ebenfalls von ​​​​​​ Blankenfelde bis Lichtenrade vier bis fünf Minuten früher, von Schichauweg bis Marienfelde eine Minute früher und Schichauweg bis Blankenfelde sechs Minuten später.

Auf der Strecke zwischen Tempelhof und Baumschulenweg sind die S 45, dieS 46 und die S 47 bis zum 27. Juli von großen Bauarbeiten betroffen, wodurch es keinen Zugverkehr auf dieser Strecke gibt. Fahrgäste sollen den Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Tempelhof und Plänterwald nutzen und von dort in die Züge der Linien S 45, S 46 und S 47 steigen. Die S 45 fährt jetzt immer zwischen Schönefeld und Treptower Park, die S 46 fährt zwischen Königs Wusterhausen und Treptower Park und die S 47 fährt im Abend- und Nachtverkehr nur zwischen Spindlersfeld und Schöneweide.

Auch im Regionalverkehr gibt es bei der RB 14 Änderungen im Fahrplan, denn am nächsten Mittwoch, von 0.45 Uhr bis 3.30 Uhr, kommt der Zug in Berlin-Schönefeld Flughafen bis zu 13 Minuten später an.

