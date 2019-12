Dahmeland-Fläming

Vor allem bei der Berliner S-Bahn wird in den kommenden Tagen gebaut, deswegen kommt es auch auf Linien, die in die Landkreise Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming fahren, zu Ausfällen, Verspätungen und Schienenersatzverkehr. Die Baustellen im Einzelnen:

S-Bahnen S 2, S 25 und S 26

In der Nacht vom 2. zum 3. Januar von 22 bis 1.30 Uhr wird an einer Weiche in Gesundbrunnen gearbeitet. Deswegen verkehrt die S 2 in dieser Zeit nur zwischen Blankenfelde und Gesundbrunnen, die S 25 zwischen Teltow Stadt und Nordbahnhof.

Vom 3. Januar, 22 Uhr, bis 6. Januar, 1.30 Uhr sowie vom 10. Januar, 22 Uhr, bis 13. Januar, 1.30 Uhr, wird der Nord-Süd-Tunnel in Berlin gereinigt, außerdem werden dort Schienen ausgewechselt. Deswegen fährt die S 2 nur zwischen Blankenfelde und Yorckstraße. Von der Yorckstraße gibt es einen Schienenersatzverkehr zur Friedrichstraße mit Halt am Anhalter Bahnhof, Potsdamer Platz/Voßstraße und Behrensstraße/ Wilhelmstraße (als Ersatz für den Bahnhof Brandenburger Tor). Eine weitere Linie fährt von der Friedrichstraße nach Gesundbrunnen. Vom 10. Januar, 22 Uhr, bis 13. Januar, 1.30 Uhr, fahren die Züge der S 2 von Yorckstraße bis Priesterweg etwa sechs bis acht Minuten früher ab als im Fahrplan vorgesehen. Die S 25 fährt in beiden Zeiträumen von Teltow Stadt nach Yorckstraße und Halensee, die S 26 am 4. und 5. Januar von Teltow Stadt nach Yorckstraße und am 11. und 12. Januar von Teltow Stadt nach Südkreuz.

S-Bahnen S 45 und S 46

In der Nacht vom 9. zum 10. Januar von 22 bis 1.30 Uhr gibt es Weichenschleifarbeiten auf dem südlichen S-Bahn-Ring. Deswegen verkehrt die S 46 in dieser Zeit nur zwischen Königs Wusterhausen und Tempelhof, die S 45 zwischen Schönefeld und Hermannstraße. Zwischen Tempelhof und Schöneberg fahren nur die Ringbahnlinien S 41/42 im Zehn-Minuten-Takt, jeweils mit Umstieg in Südkreuz. Die S 85 entfällt am 4. und 5. Januar sowie am 11. und 12. Januar zwischen Treptower Park und Pankow.

Regionalverkehr

Im Regionalverkehr gibt es derzeit keine Baustellen in der Region. Lediglich auf zwei Linien ändert sich etwas: Beim RE 2 erreicht in der Nacht vom 5. zum 6. Januar der Zug Richtung Cottbus um 1.02 Uhr ab Ostkreuz Königs Wusterhausen erst um 1.32 Uhr und fährt entsprechend später an allen weiteren Bahnhöfen. Bei der RB 14 erreicht am 6. Januar der Zug, der planmäßig um 3.10 Uhr in Schönefeld ankommt, den Bahnhof 13 Minuten später als sonst.

Von Carsten Schäfer