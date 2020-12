Das war das Jahr 2020 in Blankenfelde-Mahlow

Blankenfelde-Mahlow

Das Jahr neigt sich dem Ende – und auch abseits von Corona ist in Blankenfelde-Mahlow so einiges passiert. Hier eine Übersicht.

Januar: Ein Anrufer macht die Polizei auf eine Leiche in einem Haus an der Blankenfelder Dorfstraße aufmerksam. „Ich habe ihn in Notwehr erschossen“, soll der Täter am Telefon gesagt haben. Der 59 Jahre alte Tatverdächtige stellt sich kurz darauf der Polizei in Potsdam.

Februar: Nach einem Beschluss des Kulturausschusses soll der Fernsehpionier Ernst Augustin ein Ehrengrab erhalten. Vorausgegangen war ein langer Streit, ob Augustin sich in den Jahren der Naziherrschaft politisch angreifbar gemacht hat. Augustin war Rundfunktechniker, der sich vor allem um den technischen Aufbau des Fernsehens in der DDR verdient gemacht hatte.

März: Das Bundesamt für Flugsicherung kündigt eine neue Flugroute von der Nordbahn des BER an, die anders als im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2013 vorgesehen die Flugzeuge auch nachts über das Zentrum von Blankenfelde-Mahlow führen soll.

April: Ausgestattet mit einem Eimer voller Rosen und einem sechsseitigen Seniorenbrief sorgt Thomas Hartmann, Diakon der evangelischen Kirchengemeinden der Region dafür, dass der Kontakt zu den Schwächeren, zu den Alten und Kranken in Pflege- und Seniorenheimen nicht abreißt. Seit gut vier Wochen dauert der Lockdown an, der für die Risikogruppen gleichbedeutend mit einem Kontaktverbot zur Außenwelt ist.

Mai: Das Corona-Virus breitet sich aus. Im Übergangswohnheim am Jühnsdorfer Weg werden zunächst vier, dann acht Bewohner positiv getestet. Auch ein Mitarbeiter steckt sich an. Unter den rund 140 Bewohnern geht die Angst um.

Juni: Ein Patt in der Gemeindevertretung stoppt ein ambitioniertes Projekt: An der Richard-Wagner-Chaussee sollte endlich eine Kita entstehen, die wegen des zu erwartenden Fluglärms mit einer Klimahülle versehen ist.

Juli: Kurzfristig soll eine Sondersitzung des Gemeinderats in den Sommerferien darüber beschließen, ob gegen die neuen Flugrouten von der Nordbahn des BER Klage erhoben wird. Die Gemeindevertreter lehnen die Klage mit knapper Mehrheit ab.

August: Im Ringen um einen Kita-Neubau hat die Gemeindeverwaltung neue Standortvorschläge gemacht. Am Ende entscheiden sich die Gemeindevertreter erneut für die Richard-Wagner-Chaussee -ohne Klimahülle.

September: Vor dem Landgericht Potsdam wird gegen ehemalige Planer und Berater beim gescheiterten Bau des neuen Rathauses verhandelt. In dem Strafprozess geht es um Korruptionsvorwürfe.

Oktober: Blankenfelde-Mahlow hat eine neue Dachmarke: Groß Grün soll Spaß machen, ist auf Gemeindefahrzeugen und Briefbögen zu finden und soll das Image der Gemeinde widerspiegeln.

November: Nach einem Antrag des BVBB hat die Gemeindevertretung erneut über eine Klage gegen die nächtlichen Flugrouten zu entscheiden. In diesem zweiten Anlauf haben die klagewilligen Gemeindevertreter die Mehrheit.

Dezember: Im Prozess um den Toten an der Blankenfelder Dorfstraße im Januar wird der Blankenfelder Bernd S. zu fünf Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre gefordert.

Von Udo Böhlefeld