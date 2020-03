Deutscher in Taiwan: „Taiwan konnte schnell auf Corona reagieren“

Blankenfelde-Mahlow

Taiwan hat fast zehn mal so viele Einwohner wie Brandenburg. Aber nur halb so viele nachgewiesene Corona-Infizierte. Alexander Kais stammt aus Blankenfelde-Mahlow und lebt seit 2001 mit Unterbrechungen in Taiwan. Der 39-jährige Historiker hat dort eine Familie gegründet und arbeitet im Marketing- und Produktmanagement bei einem Zulieferer für Türschlösser. Er sieht Taiwan im Kampf gegen Corona gut aufgestellt.

Wie ist die Stimmung in Taiwan?

In den vergangenen Tagen gab es wieder Neuinfizierte im zweistelligen Bereich. Das macht die Menschen schon ein bisschen nervös. Insgesamt ist es aber bei knapp 200 Infizierten wesentlich entspannter als in Deutschland.

Taiwan wurden wegen der Nähe zu China, wo Corona ausbrach, viele Infizierte prognostiziert. Aber tatsächlich gilt Taiwan international als Musterbeispiel für den Umgang mit Corona. Wie kommt das?

Die Sars-Krise von 2003 hallt nach. Die Lungenkrankheit, die damals eine Sterberate von über 10 Prozent hatte, breitete sich schnell von China kommend aus. In Taiwan starben 73 Menschen. Als Reaktion hat man 2004 eine Art Krisenzentrum eingerichtet. Davon profitiert das Land heute.

Inwiefern?

Taiwan konnte schnell auf Corona reagieren. Sobald man wusste, dass sich in China etwas zusammenbraut, läuteten hier die Alarmglocken. Man begann sofort an einem Schnelltest zu arbeiten und testet viel. Das Gesundheitsministerium informiert ständig über neue Entwicklungen. Prävention, Aufklärung und Transparenz spielen hier im Gegensatz zu China eine sehr große Rolle.

Wie wirkt sich das auf die Menschen aus?

Es gibt Wärmebildkameras an den Flughäfen. Schon als es in China losging, haben hier viele Menschen Mundschutz getragen. Vor dem Eintritt in öffentliche Gebäude wird die Temperatur gemessen. Überall gibt es Desinfektionsmittel.

Welche Vorsichtsmaßnahmen gibt es noch?

Man hat schnell Reisewarnungen für die betroffenen Länder herausgegeben und Ärzten Auslandsreisen untersagt. Außerdem arbeitet man viel mit Daten. So kann man Krankenversicherungsdaten mit Zolldaten kombinieren und so nachvollziehen, ob jemand die Krankheit mitgebracht hat oder hier angesteckt wurde. Zudem wird das Streuen von Fake News bestraft. Man hat außerdem schnell den Export von Mundschutztüchern eingestellt, um erst mal die Versorgung im eigenen Land sicherzustellen. Mittlerweile wird aber auch wieder in die USA und Europa exportiert, um beim Kampf gegen Corona zu helfen.

Ist der Alltag eingeschränkt?

Nach dem chinesischen Neujahr wurden die Winterferien verlängert. Es kann auch sein, dass die Schule erneut ausgesetzt wird, wenn die Fallzahlen wieder hochgehen. Seitdem Corona auch in Europa grassiert, dürfen nur noch Taiwaner einreisen. Wer aus dem Ausland kommt, muss 14 Tage in häusliche Isolation. Viele haben dies schon kurz nach dem Beginn der Krise freiwillig gemacht. Bei angeordneten Fällen wird die Isolation anhand der Handydaten überwacht.

In Deutschland wird Klopapier gehamstert. Wie ist es in Taiwan?

In den Supermärkten gibt es auch Hamsterkäufe, auch Klopapier ist sehr gefragt. Aber es gibt keine Panik, jeder kann sich beispielsweise Mundschutztücher auf Zuteilung abholen, zu einem festgelegten Preis von umgerechnet circa 50 Cent.

In Deutschland fällt es vielen schwer, soziale Kontakte zu unterbinden, also zuhause zu bleiben. Wie würden Taiwaner reagieren?

Wenn es Ausgangssperren geben sollte, würden die meisten dem folgen. Die Menschen sind mit Blick auf die Sars-Krise sensibilisiert. Damals kam das Gesundheitssystem schnell an seine Grenzen, obwohl es schon damals sehr fortschrittlich war. Doch man hat aus der damaligen Krise gelernt und viele Veränderungen eingeführt, die sich heute bewähren. Und die schwierige Beziehung zum Nachbarstaat China hat auch zu einer gesunden Skepsis gegenüber der dortigen Informationspolitik geführt. Man macht lieber zu viel Prävention als zu wenig, selbst wenn China so tut als wäre alles unter Kontrolle.

Von Ronny Müller