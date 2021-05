Blankenfelde-Mahlow

Gerade erst gab es den ersten Spatenstich für die „Mahlower Kurve“ in Blankenfelde-Mahlow, da stellt die Landesregierung in der vergangenen Woche auf Anfrage der Landtagsfraktion der Linken klar, dass die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow nicht vom Ausbau der Dresdener Bahn profitieren wird. Der von der Gemeinde und dem Landkreis Teltow-Fläming geforderte zusätzliche Haltepunkt für den Flughafenexpress (FEX) wird von der Landesregierung abgelehnt. „Verkehrliches Ziel ist die Verbindung des Flughafens BER mit dem Zentrum der Metropolregion als Aufkommensschwerpunkt“, antwortete Minister Guido Beerman.

Christian Görke, verkehrspolitischer Sprecher der Linken, erklärte dazu, dass er es ausgesprochen bedauerlich findet, „dass die Landesregierung die boomende Gemeinde Blankenfelde-Mahlow nicht über einen zusätzlichen Haltepunkt im Ortsteil Mahlow an die wiederaufgebaute Dresdener Bahn anbindet.“ Von einem verbesserten Anschluss des nördlichen Landkreises an Berlin sowie an den BER, Königs Wusterhausen und Cottbus, könnte die gesamte Region profitieren, so Görke.

„Kurze Wege zum Bahnhof machen einen Umstieg von der Straße auf die Schiene attraktiver“, sagte er. Das Versprechen der rot-schwarz-grünen Koalition, bis 2030 mindestens 60 Prozent des Verkehrs auf Bahn und Bus, Fahrrad und Fußverkehr zu verlagern, sei ohne verbesserten Zugang zum öffentlichen Nahverkehr obsolet.

Argument für Turmbahnhof

Gemeindesprecher Wolfgang Huth kommentierte die Antwort der Landesregierung auf die Anfrage: „Dass die Gemeinde anbindungstechnisch vom Ausbau der Dresdner Bahn nicht profitieren wird, ist leider schon seit vielen Jahren klar. Das ist jedoch ein weiteres Argument für einen Turmbahnhof, der den Berliner Außenring mit der S-Bahn verbinden soll. Damit wäre die Gemeinde besser an die Landeshauptstadt und den BER angebunden.“ Die Gemeinde hat dazu eine Machbarkeitsstudie beauftragt, die in Kürze vorgestellt wird.

Von Udo Böhlefeld