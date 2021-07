Mahlow

Am 21. Juli ist der Internationale Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige. In Mahlow arbeitet seit 1992 das christliche Sozialwerk Ichthys mit Drogenabhängigen und Suchtgefährdeten, um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Die Einrichtung bietet verschiedene ambulante und stationäre Hilfsangebote für Betroffene. Die MAZ sprach mit drei Betroffenen, die das Hilfsangebot der Einrichtung in Mahlow-Waldblick nutzen.

Am 21. Juli 1994 starb in Gladbeck der junge Drogenabhängige Ingo Marten. Seine Mutter und die Stadt Gladbeck errichteten danach eine Gedenkstätte für verstorbene Drogenbenutzerinnen und -benutzer. So wurde daraus der Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige.

Drei Drogenkarrieren

Kevin* (27) hat von seinem 15. Lebensjahr an Drogen zu sich genommen. Die ganze Palette: „Mit 15 habe ich mit Cannabis angefangen. Dann kamen schnell Amphetamine und Kokain hinzu“, schildert er seine Laufbahn als Drogenabhängiger. Weil er im Zusammenhang mit seiner Drogensucht zu illegalen Mitteln griff, um sich Nachschub zu besorgen, wurde er zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Gute Führung und eine Ausbildungsstelle zum Maler und Lackierer führten dazu, dass ihm nach eineinhalb Jahren ein nicht unbeträchtlicher Teil der Haftstrafe erspart bleiben sollte. Doch drei Monate nach Beginn der Ausbildung kam der Rückfall. Er fing an, Drogen während der Arbeit zu nehmen. Alles begann wieder von vorne.

Cans* (39) Drogenkarriere begann noch ein Jahr früher. „Mit 14 fing ich an, zu kiffen. Mit 16 kamen Heroin und alle möglichen Partydrogen hinzu“, erklärt er. Mit 24 Jahren war Can mal für ein halbes Jahr clean. Den Grund für seine Abhängigkeit sieht er vor allem in einer desolaten familiären Situation. „Mein Vater ist sehr früh gestorben. Später hat mich meine Mutter verlassen, um mit ihrem neuen Freund zusammenzuleben.“ So wächst die Unzufriedenheit bei ihm, das Einsamkeitsgefühl. Genau das wiederholt sich einige Jahre später, als eine Wohngemeinschaft auseinanderbricht, die ihm eigentlich helfen soll, sich von den Drogen abzuwenden. Wieder greift er zu Kokain und Crack.

Patrick* (28) ist der dritte im Bunde, der schon mit 8 Jahren seine Mutter pflegen musste. In Drogen und Alkohol sucht der Teenie später Ablenkung. Mit 22 ging er in eine Entgiftung in die Fontane-Klinik in Motzen. Dann folgte ein halbes Jahr in einem Nichtsesshaften-Programm. Eines haben neben der Suchtgeschichte alle drei gemeinsam: Im Laufe ihrer Drogenkarriere verloren Freunde und Bekannte ihr Leben – zumeist durch Drogenmissbrauch.

Ehemaliges Grenzregiment

Katrin Nowak-Dennewill hat Ichthys 1992 gemeinsam mit ihrem Mann ins Leben gerufen, weil sie im familiären Zusammenhang mit Drogenproblemen konfrontiert wurde. In der Kaserne des ehemaligen Grenzregiments 42 im Norden Mahlows fand der junge, eher mittellose Verein seine Heimat. „Wir konnten damals gar nicht viel anderes machen als putzen“, beschreibt sie die Anfänge der Einrichtung, in der heute nur noch wenige Dinge an die militärische Vergangenheit erinnern. Erst im vergangenen Jahr ist ein großer Teil des Hofes von den Betonplatten befreit worden. Inzwischen wächst dort ein üppiger Rasen.

Ein paar Schritte weiter dient ein riesiger Garten der Entspannung und der Selbstversorgung des Hauses. Hier wachsen Unmengen von Kartoffeln, Kohl, Salate, Tomaten und anderes mehr. Mittendrin eine Kräuterschnecke. Gleich nebenan meckern derweil ein paar Ziegen. Sie dienen allerdings nicht zur Versorgung der Bewohner der Einrichtung. „Hier wird nicht eine einzige Ziege geschlachtet“, beteuert Torsten Hönnemann, Sozialarbeiter und für die Öffentlichkeitsarbeit bei Ichthys zuständig. Gepflegt wird das alles gemeinsam von Bewohnern der Einrichtung unter Anleitung der beiden Arbeitstherapeuten Diana Leese und Frank Rudersdorf.

Franziska Weise, Karsten Thiel, Torsten Hönnemann, Silke Berg und Katrin Nowak-Dennewill sind ein Teil des Teams von Ichthys (v.l). Quelle: Udo Böhlefeld

Zukunftspläne

Kevin, Can und Patrick fühlen sich hier so gut wie „zuhause“. Die Umgebung gibt ihnen die Sicherheit, die sie brauchen, um die nächsten Schritte hinaus ins Leben zu gehen. Denn das ist allen klar, dass die Einrichtung in Mahlow kein Hort für den Rest ihres Lebens ist. Doch das wollen sie eigentlich auch gar nicht. „Es geht darum, hier so eine Art Kontrollunterstützung zu haben. Ich habe vorher im betreuten Wohnen in Berlin gelebt“, erzählt Can. „Dort haben die anderen Mitbewohner Drogen konsumiert und die Betreuerin wusste davon.“ Die kam auch nur einmal die Woche vorbei und hat sich über Can noch amüsiert, der sich standhaft einem neuen Einstieg in die Welt der Drogen verweigerte.

Ihre nächsten Schritte wollen alle drei in Richtung Arbeit und Ausbildung machen. Kevin will noch einmal versuchen, den Maler und Lackierer zu realisieren. Auch Patrick hat Pläne, die in Richtung Arbeit gehen. Ein 450-Euro-Job soll es erst einmal werden, um zu sehen, ob er im Arbeitsleben klarkommt. Can möchte über seine Zukunftspläne lieber nichts in der Zeitung lesen. Aber so viel ist klar: Er hat eine gute Basis und seine Pläne machen Hoffnung.

Von Udo Böhlefeld