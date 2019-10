Blankenfelde-Mahlow

Durch ein Fenster stiegen Unbekannte am Freitag in ein Einfamilienhaus in der Eichendorffstraße in Blankenfelde-Mahlow ein. Sie durchsuchten die Räume und nahmen laut Angaben der Polizei Bargeld und Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro mit. Die Beamten konnten Spuren sichern.

Von MAZonline